На благодійному аукціоні зібрали 10 млн грн для прикордонників. Фото: Волинська ОВА

У Луцьку провели благодійний аукціон для збору коштів українським прикордонникам. Загалом вдалося зібрати близько 10 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба Волинської ОВА.

Кошти збирали на укріплення держкордону із Білоруссю, а також для закупівлі необхідного майна для прикордонників, які виконують завдання у зоні бойових дій.

На благодійному аукціоні зібрали 10 млн грн для прикордонників. Фото: Волинська ОВА На благодійному аукціоні зібрали 10 млн грн для прикордонників. Фото: Волинська ОВА

На аукціон представили близько 30 лотів — військові трофеї та речі, передані зірками українського і світового футболу, зокрема ігрова футболка Андрія Шевченка з його автографом. З їх продажу вдалося зібрати близько 10 мільйонів гривень.

На благодійному аукціоні зібрали 10 млн грн для прикордонників. Фото: Волинська ОВА На благодійному аукціоні зібрали 10 млн грн для прикордонників. Фото: Волинська ОВА

Нагадаємо, на початку грудня 2023 року, благодійні фонди savED і «Твоя опора» об’єднались, аби зібрати кошти для облаштування укриття у Миколаївському дитячому садочку № 77.