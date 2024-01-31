У Луцьку провели благодійний аукціон для збору коштів українським прикордонникам. Загалом вдалося зібрати близько 10 мільйонів гривень.
Про це повідомила пресслужба Волинської ОВА.
Кошти збирали на укріплення держкордону із Білоруссю, а також для закупівлі необхідного майна для прикордонників, які виконують завдання у зоні бойових дій.
На аукціон представили близько 30 лотів — військові трофеї та речі, передані зірками українського і світового футболу, зокрема ігрова футболка Андрія Шевченка з його автографом. З їх продажу вдалося зібрати близько 10 мільйонів гривень.
Нагадаємо, на початку грудня 2023 року, благодійні фонди savED і «Твоя опора» об’єднались, аби зібрати кошти для облаштування укриття у Миколаївському дитячому садочку № 77.
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У Луцьку провели благодійний аукціон для збору коштів українським прикордонникам. Загалом вдалося зібрати близько 10 мільйонів гривень.
Про це повідомила пресслужба Волинської ОВА.
Кошти збирали на укріплення держкордону із Білоруссю, а також для закупівлі необхідного майна для прикордонників, які виконують завдання у зоні бойових дій.
На аукціон представили близько 30 лотів — військові трофеї та речі, передані зірками українського і світового футболу, зокрема ігрова футболка Андрія Шевченка з його автографом. З їх продажу вдалося зібрати близько 10 мільйонів гривень.
Нагадаємо, на початку грудня 2023 року, благодійні фонди savED і «Твоя опора» об’єднались, аби зібрати кошти для облаштування укриття у Миколаївському дитячому садочку № 77.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|