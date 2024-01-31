Жозеп Боррель, Фото з відкритих джерел

У 2024 році країни ЄС планують надати Україні військової допомоги на 21 мільярд євро.

Про це сьогодні у Брюсселі під час пресконференції за підсумками неформальної зустрічі міністрів оборони країн Європейського Союзу заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Укрінформ.

Як зазначається, за два роки з початку російського вторгнення Євросоюз та його країни-члени разом передали Україні військове обладнання, зброю та боєприпаси на 28 мільярдів євро.

Нагадаємо, що лідери Європейського Союзу запропонують проводити щорічні дебати щодо запланованого пакета допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро у спробі подолати опір з боку Угорщини.

Основною темою саміту в Брюсселі 1 лютого стане спроба досягти угоди щодо пакету фінансової допомоги Україні на суму 50 млрд євро на чотири роки, який було заблоковано Угорщиною на попередньому саміті у грудні.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже заявив, що готовий схвалити пакет, але за умови, що він переглядатиметься щороку і схвалюватиметься одноголосно.

В свою чергу, лідери ЄС готові зайняти жорстку позицію щодо Угорщини, якщо прем’єр-міністр Віктор Орбан продовжить блокувати пакет допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро на саміті 1 лютого.