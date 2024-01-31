У 2024 році країни ЄС планують надати Україні військової допомоги на 21 мільярд євро.
Про це сьогодні у Брюсселі під час пресконференції за підсумками неформальної зустрічі міністрів оборони країн Європейського Союзу заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Укрінформ.
Як зазначається, за два роки з початку російського вторгнення Євросоюз та його країни-члени разом передали Україні військове обладнання, зброю та боєприпаси на 28 мільярдів євро.
Нагадаємо, що лідери Європейського Союзу запропонують проводити щорічні дебати щодо запланованого пакета допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро у спробі подолати опір з боку Угорщини.
Основною темою саміту в Брюсселі 1 лютого стане спроба досягти угоди щодо пакету фінансової допомоги Україні на суму 50 млрд євро на чотири роки, який було заблоковано Угорщиною на попередньому саміті у грудні.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже заявив, що готовий схвалити пакет, але за умови, що він переглядатиметься щороку і схвалюватиметься одноголосно.
В свою чергу, лідери ЄС готові зайняти жорстку позицію щодо Угорщини, якщо прем’єр-міністр Віктор Орбан продовжить блокувати пакет допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро на саміті 1 лютого.
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У 2024 році країни ЄС планують надати Україні військової допомоги на 21 мільярд євро.
Про це сьогодні у Брюсселі під час пресконференції за підсумками неформальної зустрічі міністрів оборони країн Європейського Союзу заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Укрінформ.
Як зазначається, за два роки з початку російського вторгнення Євросоюз та його країни-члени разом передали Україні військове обладнання, зброю та боєприпаси на 28 мільярдів євро.
Нагадаємо, що лідери Європейського Союзу запропонують проводити щорічні дебати щодо запланованого пакета допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро у спробі подолати опір з боку Угорщини.
Основною темою саміту в Брюсселі 1 лютого стане спроба досягти угоди щодо пакету фінансової допомоги Україні на суму 50 млрд євро на чотири роки, який було заблоковано Угорщиною на попередньому саміті у грудні.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже заявив, що готовий схвалити пакет, але за умови, що він переглядатиметься щороку і схвалюватиметься одноголосно.
В свою чергу, лідери ЄС готові зайняти жорстку позицію щодо Угорщини, якщо прем’єр-міністр Віктор Орбан продовжить блокувати пакет допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро на саміті 1 лютого.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|