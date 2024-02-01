Європейська Рада ухвалила рішення передати 50 мільярдів євро для України, що свідчить про те, що «втома» від України є неправдивою.
Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.
«Я вдячний Єврораді за схвалення рішення про створення фонду в EUR50 млрд для України на 2024-2027 роки. Це крок історичного масштабу. Це показує, що будь-які розмови про ймовірну «втому» або «ослаблення підтримки» просто неправдиві», — зазначив міністр.
За його словами, Європа вкотре продемонструвала свою силу й здатність ухвалювати важливі рішення незалежно від інших.
«ЄС лідирує й подає приклад решті світу. Це також явна ознака того, що сподівання Путіна пережити рішучість України і всього світу марні. Я глибоко вдячний усім міністрам закордонних справ ЄС, які зробили свій внесок у цей успіх», — сказав Дмитро Кулеба.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зазначив, що немає так званої проблеми втоми від України, а є проблема втоми від Віктора Орбана.
Раніше повідомлялося, що основною темою саміту в Брюсселі 1 лютого була спроба досягти угоди щодо пакету фінансової допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро на чотири роки, який було заблоковано Угорщиною на попередньому саміті у грудні.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже до цього заявив, що готовий схвалити пакет, але за умови, що він переглядатиметься щороку і схвалюватиметься одноголосно.
Також, лідери Європейського Союзу запропонують проводити щорічні дебати щодо запланованого пакета допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро у спробі подолати опір з боку Угорщини.
Як стало відомо, 1 лютого, усі 27 країн-членів Євросоюзу погодили пакет підтримки України в розмірі 50 мільярдів євро.
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Європейська Рада ухвалила рішення передати 50 мільярдів євро для України, що свідчить про те, що «втома» від України є неправдивою.
Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.
«Я вдячний Єврораді за схвалення рішення про створення фонду в EUR50 млрд для України на 2024-2027 роки. Це крок історичного масштабу. Це показує, що будь-які розмови про ймовірну «втому» або «ослаблення підтримки» просто неправдиві», — зазначив міністр.
За його словами, Європа вкотре продемонструвала свою силу й здатність ухвалювати важливі рішення незалежно від інших.
«ЄС лідирує й подає приклад решті світу. Це також явна ознака того, що сподівання Путіна пережити рішучість України і всього світу марні. Я глибоко вдячний усім міністрам закордонних справ ЄС, які зробили свій внесок у цей успіх», — сказав Дмитро Кулеба.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зазначив, що немає так званої проблеми втоми від України, а є проблема втоми від Віктора Орбана.
Раніше повідомлялося, що основною темою саміту в Брюсселі 1 лютого була спроба досягти угоди щодо пакету фінансової допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро на чотири роки, який було заблоковано Угорщиною на попередньому саміті у грудні.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже до цього заявив, що готовий схвалити пакет, але за умови, що він переглядатиметься щороку і схвалюватиметься одноголосно.
Також, лідери Європейського Союзу запропонують проводити щорічні дебати щодо запланованого пакета допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро у спробі подолати опір з боку Угорщини.
Як стало відомо, 1 лютого, усі 27 країн-членів Євросоюзу погодили пакет підтримки України в розмірі 50 мільярдів євро.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|