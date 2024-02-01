Глава МЗС України Дмитро Кулеба. Фото з відкритих джерел

Європейська Рада ухвалила рішення передати 50 мільярдів євро для України, що свідчить про те, що «втома» від України є неправдивою.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

«Я вдячний Єврораді за схвалення рішення про створення фонду в EUR50 млрд для України на 2024-2027 роки. Це крок історичного масштабу. Це показує, що будь-які розмови про ймовірну «втому» або «ослаблення підтримки» просто неправдиві», — зазначив міністр.

За його словами, Європа вкотре продемонструвала свою силу й здатність ухвалювати важливі рішення незалежно від інших.

«ЄС лідирує й подає приклад решті світу. Це також явна ознака того, що сподівання Путіна пережити рішучість України і всього світу марні. Я глибоко вдячний усім міністрам закордонних справ ЄС, які зробили свій внесок у цей успіх», — сказав Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зазначив, що немає так званої проблеми втоми від України, а є проблема втоми від Віктора Орбана.

Раніше повідомлялося, що основною темою саміту в Брюсселі 1 лютого була спроба досягти угоди щодо пакету фінансової допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро на чотири роки, який було заблоковано Угорщиною на попередньому саміті у грудні.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже до цього заявив, що готовий схвалити пакет, але за умови, що він переглядатиметься щороку і схвалюватиметься одноголосно.

Також, лідери Європейського Союзу запропонують проводити щорічні дебати щодо запланованого пакета допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро у спробі подолати опір з боку Угорщини.

Як стало відомо, 1 лютого, усі 27 країн-членів Євросоюзу погодили пакет підтримки України в розмірі 50 мільярдів євро.