

Україна отримала новий пакет військової допомоги від Естонії на суму 80 мільйонів євро. До нього увійшли протитанкові ракети Javelin, кулемети, боєприпаси для стрілецької зброї, різна техніка, а також водолазне спорядження.

Про це повідомило видання ERR із посиланням на Міноборони країни.

Міністр оборони Ханно Певкур наголосив, що Естонія продовжуватиме підтримувати Україну до переможного кінця.

«Останні події в Європі показують, що постачання таких необхідних ракет та іншої військової допомоги Україні триватимуть у великих масштабах, і цим ми разом із нашими союзниками даємо чіткий сигнал Кремлю, що й далі підтримуватимемо Україну до переможного кінця», — заявив Ханно Певкур.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур

Точного обсягу, часу прибуття цього пакета допомоги та інших деталей постачання не розголошують із міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше президент Естонії Алар Каріс оголосив, що країна до 2027 року виділить Україні допомогу на суму 1,2 мільярда євро.

Також напочатку 2023 року Естонія передала Україні усі свої 155-мм гаубиці, щоб спонукати інші країни також допомагати озброєнням.