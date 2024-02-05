Нідерланди додадуть до 18 винищувачів F-16, які готуються до доставки в Україну, ще шість 6 літаків.
Про це повідомляється на урядовому порталі Нідерландів.
Зазначається, що Нідерланди планували продати ці шість винищувачів компанієії Draken International. Однак в результаті переговорів сторони дійшли висновку, що продаж і постачання цих F-16 «не відбудуться в короткостроковій перспективі».
Тому їх вирішили передати Україні на додачу до 18 раніше заявлених. Ще 18 літаків призначені для навчального центру F-16 в Румунії.
Нагадаємо, у Пентагоні розраховують, що перші винищувачі F-16 Україна отримає вже цьогоріч.
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Нідерланди додадуть до 18 винищувачів F-16, які готуються до доставки в Україну, ще шість 6 літаків.
Про це повідомляється на урядовому порталі Нідерландів.
Зазначається, що Нідерланди планували продати ці шість винищувачів компанієії Draken International. Однак в результаті переговорів сторони дійшли висновку, що продаж і постачання цих F-16 «не відбудуться в короткостроковій перспективі».
Тому їх вирішили передати Україні на додачу до 18 раніше заявлених. Ще 18 літаків призначені для навчального центру F-16 в Румунії.
Нагадаємо, у Пентагоні розраховують, що перші винищувачі F-16 Україна отримає вже цьогоріч.