Нідерланди передадуть Україні на 6 F-16 більше. Фото: уряд Нідерландів

Нідерланди додадуть до 18 винищувачів F-16, які готуються до доставки в Україну, ще шість 6 літаків.

Про це повідомляється на урядовому порталі Нідерландів.

Зазначається, що Нідерланди планували продати ці шість винищувачів компанієії Draken International. Однак в результаті переговорів сторони дійшли висновку, що продаж і постачання цих F-16 «не відбудуться в короткостроковій перспективі».

Тому їх вирішили передати Україні на додачу до 18 раніше заявлених. Ще 18 літаків призначені для навчального центру F-16 в Румунії.

Нагадаємо, у Пентагоні розраховують, що перші винищувачі F-16 Україна отримає вже цьогоріч.