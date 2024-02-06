Україна розраховує на збільшення снарядів від ЄС, Фото: Narciso Contreras/AA/picture alliance

Солдати на передовій чекають на рішення ЄС, і Україна сподівається, що якнайбільше артилерійських снарядів якнайшвидше потраплять до нашої країни.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив на пресконференції з португальським колегою Жуау Гомешем Кравіньйо, який перебуває з візитом в Україні.

«Ми проговорили шляхи, яким чином Європейський Союз може збільшити постачання артилерійських снарядів до України в необхідній кількості. Є конкретне розуміння, що і як потрібно робити. Ми вітаємо активну позицію Євросоюзу в пошуку цих рішень і маємо щиру надію, що вони увінчаються успіхом. Одразу можу сказати, що українські солдати на передовій чекають на це рішення і будуть вдячні кожній європейській країні, яка посприяє тому, щоб якнайбільше артилерійських снарядів у найкоротший термін потрапили до України», — наголосив Дмитро Кулеба.

Як раніше заявив начальник відділу закупівель армії Даг Буш, армія США має на меті подвоїти виробництво ключових боєприпасів, які використовуються в Україні, до жовтня 2024 року.

Нагадаємо, Франція пообіцяла, що з січня цього року щомісяця постачатиме Україні по 3 тисячі снарядів.