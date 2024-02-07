Жозеп Боррель. Фото: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images

Європейський Союз розраховує надати Україні до кінця року 1 мільйон 155 тисяч артилерійських снарядів завдяки зростанню спроможності оборонно-промислового комплексу країн-членів.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель під час спільного з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем брифінгу в Києві, повідомляє Укрінформ.

— Продовжує зростати оборонно-промисловий комплекс ЄС: уже можна зазначити, що його спроможність підвищилася на 40%. Я також можу дати достатньо конкретну цифру стосовно боєприпасів (для України, — прим.): до кінця цього року ми розраховуємо на 1 мільйон 155 тисяч, — сказав Жозеп Боррель.

Звертаючись до прем’єра Дениса Шмигаля, глава європейської дипломатії зауважив, що Україна має продовжувати процес реформування на шляху до ЄС попри війну.

Як раніше заявив начальник відділу закупівель армії Даг Буш, армія США має на меті подвоїти виробництво ключових боєприпасів, які використовуються в Україні, до жовтня 2024 року.

Нагадаємо, Франція пообіцяла, що з січня цього року щомісяця постачатиме Україні по 3 тисячі снарядів.