Франція допоможе відновити культурну спадщину Одеси, які постраждали внаслідок атак Росії.
Про це заявив посол Франції з питань допомоги та відбудови України П’єр Гайльбронн після свого візиту до українського міста.
Він зазначив, що в Одесі постраждали понад 100 об’єктів історичної спадщини, та нагадав, що українське місто є побратимом французького Марселя.
«Потрібні фахівці з консервації, щоб відновити те, що було пошкоджено, Франція зараз розробляє комплекс рішень для задоволення цих нагальних потреб», — заявив французький дипломат.
Наразі відомо, що російська атака на Одесу пошкодила щонайменше 25 пам’яток архітектури.
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що її країна готова долучитися до відбудови одеського Спасо-Преображенського катедрального собору.
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Франція допоможе відновити культурну спадщину Одеси, які постраждали внаслідок атак Росії.
Про це заявив посол Франції з питань допомоги та відбудови України П’єр Гайльбронн після свого візиту до українського міста.
Він зазначив, що в Одесі постраждали понад 100 об’єктів історичної спадщини, та нагадав, що українське місто є побратимом французького Марселя.
«Потрібні фахівці з консервації, щоб відновити те, що було пошкоджено, Франція зараз розробляє комплекс рішень для задоволення цих нагальних потреб», — заявив французький дипломат.
Наразі відомо, що російська атака на Одесу пошкодила щонайменше 25 пам’яток архітектури.
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що її країна готова долучитися до відбудови одеського Спасо-Преображенського катедрального собору.