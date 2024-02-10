Спасо-Преображенський собор в Одесі, 23 липня, 2023 року. фото з відкритих джерел

Франція допоможе відновити культурну спадщину Одеси, які постраждали внаслідок атак Росії.

Про це заявив посол Франції з питань допомоги та відбудови України П’єр Гайльбронн після свого візиту до українського міста.

Він зазначив, що в Одесі постраждали понад 100 об’єктів історичної спадщини, та нагадав, що українське місто є побратимом французького Марселя.

«Потрібні фахівці з консервації, щоб відновити те, що було пошкоджено, Франція зараз розробляє комплекс рішень для задоволення цих нагальних потреб», — заявив французький дипломат.

Наразі відомо, що російська атака на Одесу пошкодила щонайменше 25 пам’яток архітектури.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що її країна готова долучитися до відбудови одеського Спасо-Преображенського катедрального собору.