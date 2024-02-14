Фінські благодійники передали для медзакладів Україні 6 «швидких». Фото: Посольство Фінляндії в Києві

Фінська благодійна організація «Pro patria Suomi-Ukraina Ry» за підтримки «Lions Club» у співпраці з фондом «Добробут» передали Україні шість сучасних автомобілів швидкої медичної допомоги.

Про це повідомляє Посольство Фінляндії в Києві.

«Ці автівки швидкої допомоги мають усе необхідне обладнання, яке допоможе врятувати життя людям, які перебувають під постійними обстрілами на сході України», — йдеться в повідомленні.

Як зазначається, автомобілі повністю укомплектовані спеціальним медичним обладнанням: дефібриляторами, апаратами ШВЛ, ношами, кисневими балонами тощо. Таке оснащення дозволить не лише транспортувати важкопоранених до медичних закладів, а й надавати їм необхідну допомогу вже під час перевезення.

«Завдяки спільним зусиллям фінських партнерів Україна отримала медичне обладнання та машини швидкої допомоги на суму 150 тисяч євро та близько 400 кілограм гуманітарної допомоги», — додали в посольстві.

Нагадаємо, заступник очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Юрій Гранатуров заявив, що лікарня швидкої медичної допомоги Миколаєва найбільш фінансово забезпечена серед міських лікарень. За його словами, контракти з Національною службою здоров'я України дають їй змогу заробити до 200 мільйонів гривень.

Неналежний стан лікарень

Після критики президента Володимира Зеленського відносно стану палат в Миколаївській обласній дитячій лікарні почали ремонт хірургічного відділення та встановили у восьми палатах кондиціонери.

Після цього випадку голова Миколаївської ОВА Віталій Кім звернув увагу на низьку швидкість роботи тимчасової комісії облради з питань перевірки медзакладів. Він також закликав миколаївців надсилати скарги та пропозиції щодо змін в медичній системі на електронну пошту, щоб ці звернення розглянула відповідна група. Після анонімних скарг Віталій Кім анонсував звільнення головних лікарів медзакладів у разі, якщо він впевниться в їх некомпетентності.