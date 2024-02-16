Британія підготувати вже понад 60 тисяч українських військових. Фото: Генштаб

Велика Британія допомогла підготувати більш як 60 тисяч українських військовослужбовців з початку війни, розвʼязаної Росією проти України у 2014 році.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс у своїй промові про оборонні плани країни.

«Ми зібрали близько 10 країн, щоб допомогти Україні тренуватися тут, у Великій Британії. І сьогодні я можу оголосити, що за нашими програмами вже підготовлено більше 60 тисяч українських військовослужбовців з моменту початку вторгнення Росії в Україну в 2014 році», — сказав Грант Шеппс.

За його словами, 2024 рік має стати переломним, а для України це буде рік, коли «може вирішитися доля нації».

«Для світу це буде найдемократичніший рік в історії, коли майже половина населення планети прийде на вибори. А для Великої Британії це також має стати моментом, коли буде вирішено майбутнє нашої національної оборони», — наголосив міністр оборони Великої Британії.

Грант Шеппс також нагадав про створення у грудні минулого року морської коаліції з Норвегією для захисту морського флангу України. Відтоді понад 20 країн-партнерів приєдналися до неї.

Щодо підписаної у Києві безпекової угоди, британський міністр зазначив, що вона передбачає надання Україні військової допомоги на 2,5 мільярди євро, з яких 200 мільйонів євро витратять на дрони.

«Тепер ми станемо найбільшим постачальником безпілотників, які будуть вироблятися тут, у Великій Британії, в тандемі з міжнародними партнерами, що допоможе посилити наші можливості безпілотних літальних апаратів і в нас удома», — підкреслив міністр.

Він наголосив, що підписана з Україною угода — це «набагато більше, ніж просто гроші». Грант Шеппс додав, що документ формалізує британську підтримку України за всім напрямками — від обміну розвідданими до військової підготовки.

Нагадаємо, Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, який прибув 12 січня з візитом до Києва, провели переговори і підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки.