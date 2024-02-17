Чехія знайшла джерела постачання 800 тисяч снарядів для України з-за кордону. Однак, процес постачання потребує фінансування.

Про це президент країни Петр Павел сказав під час панельної дискусії на «Українському ланчі» в Мюнхені, пише чеське видання České noviny.

Він зазначає, що боєприпаси зможуть поставити протягом кількох тижнів, якщо країна знайде фінансування. Зокрема, Чехія закликала допомогти з передачею снарядів, — США, Німеччина та Швеція.

«Наразі ми знайшли пів мільйона снарядів калібру 155 мм, ще 300 тисяч снарядів калібру 122 мм», — сказав він.

Чеський президент заявив, що веде пошук військового обладнання та боєприпасів по всьому світу та працює з партнерами по НАТО, зокрема з Данією, Нідерландами та Канадою, щоб забезпечити постачання в Україну.

«Треба підтримувати Україну в постачанні боєприпасів з усіх можливих джерел», — заявив Петр Павел.

Нагадаємо, державний концерн «Укроборонпром» і чеський виробник військової техніки компанія VOP CZ домовилися про виробництво, ремонт і спільні розробки броньованої техніки.

Раніше повідомлялося, що Чехія вироблятиме для України мобільні комплекси протиповітряної оборони, які можуть націлюватись на безпілотники. Профінансують цей проєкт Нідерланди.