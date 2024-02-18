Премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен

Данія вирішила передати Україні всю свою артилерію. Вона також закликала країни Європи поставити до України більше зброї, яка не використовується.

Таку заяву зробила премʼєр-міністр країни Метте Фредеріксен під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

Премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що європейські лідери часто посилаються на проблеми з виробництвом зброї як на перепону збільшенню постачань.

— Але Україна у нас просить боєприпаси та артилерію зараз. Ми, Данія, вирішили передати Україні всю свою артилерію. Тому вибачте, друзі, в Європі є військове обладнання, це питання не лише виробництва. У нас є зброя, боєприпаси, системи ППО, які ми поки що не використовуємо. Їх треба передати Україні, – заявила вона.

Метте Фредріксен також заявила про те, що європейцям не варто чекати на розв’язання кризи із ухваленням фінансування постачань з США для ЗСУ.

Початок співпраці Данії з Миколаєвом

В березні 2022 року президент України, виступаючи перед парламентом Данії, закликав країну взяти «шефство» над Миколаєвом після завершення повномасштабної війни, розв’язаної Росією.

Наприкінці серпня минулого року міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен підписали меморандум про співпрацю. Меморандум передбачає спільну роботу над формуванням проєктів реконструкції та залученням інвесторів із різних країн до відновлення Миколаєва.

В січні 2023 року в Миколаєві відбулася зустріч представників Данії та України з приводу планування подальшого відновлення міста.

3 липня міністр Королівства Данія оголосила новий пакет допомоги для Миколаївської області.

У вересні після зустрічі з прем’єр-міністром Метте Фредеріксен президент Володимир Зеленський анонсував відкриття в Миколаєві офісу посольства Данії в Україні.

На початку листопаду Данія оголосила про новий масштабний пакет допомоги Україні на 40,2 мільйонів євро. Головний акцент у пакеті допомоги — на Миколаєві та Миколаївській області.

Також в листопаді запрацювали Офіс відновлення та розвитку Миколаївської області та Офіс відновлення та розвитку міської громади Миколаєва.