Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги Україні. Фото: Mikaela Landeström/TT

Швеція анонсувала 15 пакет військової допомоги для України на 7,1 мільярда шведських крон (630 мільйонів євро). До пакета, зокрема, увійшли бойові катери класу Stridsbåt 90.

Про це заявив міністр оборони Швеції Поль Йонсон, повідомляє Folkbladet та SVT.

«Підтримуючи Україну, ми також інвестуємо в нашу власну безпеку. Якби Росія виграла цю жахливу війну, у нас були б набагато більші проблеми з безпекою, ніж сьогодні», — наголосив він.

За його словами, 15-й пакет допомоги розглядається не лише як важливий сигнал Україні напередодні річниці початку війни про те, що підтримка Швеції триватиме, але і як сигнал Росії, що Швеція не залишить зруйновану війною країну.

Пакет допомоги включає:

10 десантно-штурмових катерів класу Stridsbåt 90;

20 десантних катерів;

підводне озброєння, таке як міни й торпеди;

низку ЗРК типу Robot 70;

протитанкові роботи моделі TOW;

гранатомети з боєприпасами;

артилерійські боєприпаси;

ручні гранати;

гранатомети Carl Gustaf;

медичне обладнання;

автомобілі швидкої допомоги.

Зазначається, що 1 мільярд крон спрямують на закупівлю військової техніки через різні фонди, ще 1 мільярд — на замовлення нових бойових машин Stridsfordon 90 для України. 400 мільйонів шведських крон підуть на різні освітні ініціативи для українців.

Новий пакет підтримки спеціально розроблений відповідно до потреб України, додав Йонсон.

Нагадаємо, миколаївській області передали пожежний автомобіль від шведських благодійників Lions Club Olofström.

Раніше, міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін закликав громадян країни бути готовими до того, що в країні може початися війна. Він закликав шведів допомогти збудувати «тотальну оборону», планувати й вживати заходів для підвищення стійкості у тому, чим вони займаються. Він навів приклад України, яка зустріла повномасштабне вторгнення Росії «тотальним спротивом».

Це пов'язано з тим, що Володимир Путін неодноразово погрожував країнам Заходу — зокрема Швеції та Фінляндії, після їхнього рішення приєднатися до НАТО.

Нагадаємо, раніше посол США у Фінляндії Дуглас Хікі прогнозував, що до кінця 2023 року Швеція та Фінляндія стануть повноцінними членами Північноатлантичного альянсу.