Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх, Фото: GETTY IMAGES

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка виборола золото Олімпіади-2024 передала 500 тисяч гривень на допомогу пораненим бійцям «Азову».

Про це повідомила керівниця патронатної служби «Янголи Азова» Олена Толкачова.

«Мене приємно вразило, коли просто ввечері я отримала повідомлення про донат у розмірі 500 тисяч від української олімпійської спортсменки Ярослави Магучіх. Хочу подякувати від імені команди «Янголів Азова», тяжко поранених бійців та їхніх сімей. Ці кошти ми направили на оплату лікування військових із тяжкими нейротравмами та черепно-мозковими травмами, які перебувають у реабілітаційному центрі», — зазначила вона.

Нагадаємо, що Ярослава Магучіх посіла перше місце у фіналі стрибків у висоту на Олімпійських іграх-2024. Вона принесла Україні пʼяту медаль на цьогорічних Іграх.

Також Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту, взявши висоту 2,10 метра.