Наслідки удару по столичній лікарні «Охматдит» 8 липня, фото: Сергій Мельниченко для «НикВести»

Благодійний фонд «Охматдит — здорове дитинство», який отримував пожертви на відновлення лікарні після російської атаки 8 липня, не планує переказувати зібрані кошти на офіційні рахунки лікарні.

Про це розповів директор лікарні «Охматдит» Володимир Жовнір, пише «Бабель»

Володимир Жовнір зазначив, що усього на рахунки фонду «Охматдиту» зібрали 378 мільйонів гривень. Також оскільки в назві фонду є «Охматдит», це стало для благодійників додатковим підтвердженням того, що зібрані кошти підуть на відбудову лікарні. Однак після прохання переказати гроші з рахунку фонду на рахунок лікарні комунікація з фондом «почала погіршуватись».

«Зранку ми дізнались, що фонд не планує переказувати кошти на рахунок Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит». Ми глибоко шоковані. На мою думку, ані лікарня, ані фонд, що носить назву «Охматдит», не мають права підвести українське суспільство. Втім, учасники фонду (серед яких немає жодного працівника лікарні!) вирішили інакше», — пише Володимир Жовнір.

Зараз «Охматдит» розглядає можливість розірвати відносини з фондом через їхні дії, які Володимир Жовнір називає «недобросовісними».

На сайті благодійного фонду вказано, що всі зібрані гроші залишаться на його рахунках. У заяві фонду наголосили, що він готовий оплатити будь-яку нагальну потребу лікарні — медичне обладнання чи відновлення будівель, пошкоджених внаслідок російської атаки. Однак офіційні запити від лікарні не надходили.

«Ми просимо надати правові підстави для перерахування коштів на казначейські рахунки без призначення. Оскільки зараз це може тягнути за собою кримінальну відповідальність. Тому, до отримання роз’яснення ми відкладаємо розгляд переказу коштів на казначейські рахунки», — зазначили у фонді.

Удар по «Охматдиту» 8 липня

Росія у понеділок, 8 червня, атакувала Київ. Ракета потрапила до приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».

Загалом у середині дня Росія вдарила по Україні 40 ракетами. Станом на вечір за даними МВС було відомо про 32 загиблих та 129 постраждалих в Україні, зокрема в Києві та Кривому Розі.

На вечір, 8 липня, аварійно-рятувальні роботи в Охматдиті тривали. Відомо, що удар припав на корпус, де дітям здійснювали діаліз — очищення крові за ниркової недостатності.

Під час рятувально-пошукової операції з-під завалів рятувальники витягли тіла двох дітей та їхньої матері.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що аварійно-рятувальні роботи на території лікарні вже завершилися : дві людини загинули, 32 поранені.

Згодом у СБУ підтвердили, що Дитячу лікарню «Охматдит» у Києві зруйнувала російська крилата ракета Х-101, запущена бомбардувальником під час масованої ракетної атаки на Україну.

Слід зазначити, що міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах повідомив, що його країна готова взяти на лікування українських дітей після російського удару по лікарні «Охматдит» у Києві.

У свою чергу, «Укрзалізниця» надала притулок у лаунж-зонах вокзалу та забезпечила транспортування для всіх сімей, які перебували в «Охматдиті».

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що із резервного фонду держбюджету направили 100 мільйонів гривень на першочергові відновлювальні роботи в Охматдиті.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що один із корпусів Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» не підлягає відновленню.