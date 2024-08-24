прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте. Пресслужба КМУ

Литва найближчим часом планує передати Україні новий пакет військової допомоги, який включатиме комплекси ППО малої дальності, ракети, протидронове та інше обладнання, зброю та боєприпаси.

Про це розповіла прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте на пресконференції у Києві 24 серпня, пише видання РБК.

Вона пообіцяла, що цей пакет надійде до України до початку вересня. Окрім цього, до кінця осені Литва планує доставити понад 5 тисяч дронів литовського виробництва та виділити 35 мільйонів євро на закупівлю РЛС та обладнання для розмінування.

Інгріда Шимоніте також зазначила, що литовський уряд зобов'язався щорічно витрачати 0,25% ВВП на допомогу Україні.

Нагадаємо, раніше уряд Литви погодив виділення 5 мільйонів євро на підтримку освітньої галузі України. Кошти будуть спрямовані на відновлення зруйнованих шкіл і дитсадків в Україні, а також обладнання бомбосховищ.