





ЄС виділив Україні €75 млн на гуманітарну допомогу, фото з відкритих джерел

Європейська комісія виділить 75 мільйонів євро на гуманітарні допомогу для українців, що постраждали через повномасштабного вторгнення в Україні.

Про це йдеться на сайті Європейської комісії.

Зазначається, що кошти спрямують на програми з надання житла, послуг захисту, чистої води, освіти та охорони здоров'я для українців, які постраждали від повномасштабного вторгнення РФ.

«З кожним новим обстрілом все більше українців залишаються без даху над головою і потребують допомоги та притулку в морозних умовах. З огляду на те, що в Україні, за оцінками, 14,6 мільйона людей потребують гуманітарної допомоги, нове фінансування було виділено у вирішальний момент», – зазначено у повідомленні.

Окрім того, ЄС направить ще 8 мільйонів євро на гуманітарні проєкти на території Молдови.

Нагадаємо, що за рік гуманітарна допомога різним країнам світу від Європейского Союзу сягнула 2,4 мільярда євро.