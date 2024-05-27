Виробництво боєприпасів, ілюстративне зображення. Фото: armyinform.com.ua

Росія втричі швидше та вчетверо дешевше виробляє артилерійські снаряди порівняно з США та Європою.

Про це пише Sky News з посиланням на аналіз консалтингової компанії Bain & Company.

Відповідно до інформації Bain & Company, Збройні Сили України стикаються з серйозною нестачею артилерійських снарядів, виробництво яких здійснюється відносно повільно.

Об’єднання постачань артилерійських снарядів від США та Європи для України не може задовольнити ті потреби, які потрібні для боротьби з російською загрозою.

Видання приводить коментар одного з артилеристів Збройних Сил України, який зазначає, що на кожен випущений снаряд українською артилерією, ворог випускає п’ять.

Своєю чергою, відповідно до досліджень Bain & Company, виробництво артилерійських снарядів в Росії за 2024 рік складе приблизно 4,5 мільйони снарядів.

Невідомо, яка частка з загальної кількості відноситься до відновлених та вироблених, але ця кількість значно більша за 1,3 мільйона снарядів, які мають виробити США та Європейські країни.

Крім швидшого виробництва та відновлення, вартість виробництва артилерійських 152-мм снарядів в Росії коливається в районі 1 тисячі доларів за одиницю. Водночас середня вартість снарядів які виробляються в Європі та США становить близько 4 тисяч доларів, хоча в деяких випадках їх вартість може становити понад 5 тисяч доларів за одиницю.

Як раніше заявив начальник відділу закупівель армії Даг Буш, армія США має на меті подвоїти виробництво ключових боєприпасів, які використовуються в Україні, до жовтня 2024 року.