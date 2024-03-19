Літак Королівських ВПС Австралії E-7A Wedgetail. Фото: CPL Brett Sherriff/Department of Defence

Австралійський літак спостереження, який допомагав захищати доставку військових і гуманітарних вантажів в Україну, збираються повернути на батьківщину.

Про це повідомляє The Guardian.

Мова йде про літак Королівських ВПС Австралії E-7A Wedgetail, створений на базі Boeing 737-700. Він оснащений радаром далекого спостереження і здатний одночасно відстежувати повітряні та морські цілі, повідомляє RAAF.

Літак був розгорнутий у відповідь на запит США. Він регулярно здійснював польоти для моніторингу загроз під час доставки вантажів в Україну. Повернути в Австралію його збираються упродовж кількох тижнів.

Передбачається, що США не просили Австралію про продовження терміну допомоги.

Представник Міністерства оборони Австралії заявив, що Wedgetail допоміг захистити міжнародний потік допомоги в Україну, «забезпечивши раннє попередження в малоймовірному випадку дій або погроз з боку Росії за межами України, спрямованих проти гуманітарної та військової допомоги».

Відповідаючи на запитання, чи буде Австралія продовжувати термін розгортання, речник сказав, що «будь-які майбутні прохання про підтримку» від міжнародних партнерів Австралії «розглядатимуться у звичайному порядку».

Раніше повідомлялося, що Австралія вперше з часів Другої світової війни удвічі збільшить надводний бойовий флот.