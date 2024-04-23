Прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак 23 квітня оголосить про найбільший в історії пакет військової допомоги Україні.
Про це повідомляється на урядовому сайті Великобританії.
Ріші Сунак прибуде до Польщі у вівторок, щоб оголосити про масштабне збільшення військової підтримки України, включаючи 500 мільйонів фунтів стерлінгів додаткового військового фінансування та найбільшу в історії Британії поставку важливого обладнання.
«Додаткове фінансування у розмірі 500 мільйонів фунтів стерлінгів, про яке було оголошено сьогодні — що веде нас до 3 мільярдів фунтів стерлінгів військової допомоги Великобританії для України цього фінансового року — буде використано для швидкої доставки необхідних боєприпасів, засобів протиповітряної оборони, безпілотників та інженерної підтримки», — йдеться у повідомленні.
Пакет допомоги Великої Британії включає:
Раніше Велика Британія виділила майже 150 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 180 млн доларів) на зміцнення енергетичного сектору України.
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Прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак 23 квітня оголосить про найбільший в історії пакет військової допомоги Україні.
Про це повідомляється на урядовому сайті Великобританії.
Ріші Сунак прибуде до Польщі у вівторок, щоб оголосити про масштабне збільшення військової підтримки України, включаючи 500 мільйонів фунтів стерлінгів додаткового військового фінансування та найбільшу в історії Британії поставку важливого обладнання.
«Додаткове фінансування у розмірі 500 мільйонів фунтів стерлінгів, про яке було оголошено сьогодні — що веде нас до 3 мільярдів фунтів стерлінгів військової допомоги Великобританії для України цього фінансового року — буде використано для швидкої доставки необхідних боєприпасів, засобів протиповітряної оборони, безпілотників та інженерної підтримки», — йдеться у повідомленні.
Пакет допомоги Великої Британії включає:
Раніше Велика Британія виділила майже 150 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 180 млн доларів) на зміцнення енергетичного сектору України.