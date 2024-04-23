Ріші Сунак і Володимир Зеленський. Ілюстративне фото: Офіс Президента

Прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак 23 квітня оголосить про найбільший в історії пакет військової допомоги Україні.

Про це повідомляється на урядовому сайті Великобританії.

Ріші Сунак прибуде до Польщі у вівторок, щоб оголосити про масштабне збільшення військової підтримки України, включаючи 500 мільйонів фунтів стерлінгів додаткового військового фінансування та найбільшу в історії Британії поставку важливого обладнання.

«Додаткове фінансування у розмірі 500 мільйонів фунтів стерлінгів, про яке було оголошено сьогодні — що веде нас до 3 мільярдів фунтів стерлінгів військової допомоги Великобританії для України цього фінансового року — буде використано для швидкої доставки необхідних боєприпасів, засобів протиповітряної оборони, безпілотників та інженерної підтримки», — йдеться у повідомленні.

Пакет допомоги Великої Британії включає:

60 човнів, зокрема, рейдові та водолазні катери, а також морські гармати;

більше ніж 1600 ударних і протиповітряних ракет, а також додаткові ракети великої дальності Storm Shadow;

понад 400 одиниць техніки, з них 160 захищених транспортних засобів «Хаскі», 162 бронемашини та 78 всюдиходів;

близько 4 мільйонів набоїв до стрілецької зброї.

Раніше Велика Британія виділила майже 150 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 180 млн доларів) на зміцнення енергетичного сектору України.