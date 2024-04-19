Україна отримала 18 модульних мостів від іноземних партнерів / Фото: Мінрозвитку

У межах проєкту «Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)» Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури отримало 18 комплектів модульних мостів (виробник — Acrow Corporation of America, США).

Про це 19 квітня повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Як зазначається, проєкт RELINC ініційований Україною та Світовим банком. Придбанням та доставкою мостових систем займається Управління ООН з обслуговування проєктів в Україні. Загальна вартість контракту — 23,3 мільйона доларів. Уся партія — 18 комплектів уже в Україні.

Також повідомляється, що постачальник модульних мостових систем ACROW Corporation of America також подарував Агентству окремий контейнер із обладнанням для встановлення мостів — домкратами та деформаційними швами.

Україна отримала 18 модульних мостів від іноземних партнерів / Фото: Мінрозвитку Україна отримала 18 модульних мостів від іноземних партнерів / Фото: Мінрозвитку

«Модульні мости дають можливість швидко відновлювати транспортне сполучення там, де постійні інженерні споруди зруйновані чи пошкоджені внаслідок бойових дій, а також забезпечувати логістику товарів та вантажів», — йдеться в повідомленні.

У Міністерстві зауважили, що Україна вже має досвід використання модульних мостів.

«З грудня 2022 року країна отримала 6 модульних мостів від Швеції, 18 від Чехії, 10 від Норвегії. Франція передала 3 тимчасові мости — кожен спроєктований під конкретну задачу та об’єкт. Фінляндія готує пакет допомоги, до якого також увійдуть тимчасові модульні мости. В червні 2023 року в Україну прибули перші модульні мости від американських фондів: неприбуткової фундації The Conflict and Development Foundation (CDF) і фонду Говарда Баффета, який фінансує постачання 9 модульних мостів в Україну», — розповіли в Міністерстві.

Україна отримала 18 модульних мостів від іноземних партнерів / Фото: Мінрозвитку Україна отримала 18 модульних мостів від іноземних партнерів / Фото: Мінрозвитку

Нагадаємо, в березні цього року у межах проєкту Світового банку «Відновлення основної логістичної інфраструктури та мережевого сполучення», Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України отримало 12 мостових систем.