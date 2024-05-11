HIMARS. Фото з відкритих джерел

Державний департамент США схвалив терміновий продаж уряду України трьох пускових установок для реактивних систем залпового вогню HIMARS. Їхня приблизна вартість 30 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Агентство із співробітництва в галузі безпеки Пентагону, пише «ЄП».

У заяві сказано, що Україна звернулася з проханням придбати три ракетні комплекси HIMARS, які профінансує уряд Німеччини.

Держсекретар Ентоні Блінкен зазначив, що існує надзвичайна ситуація, яка потребує термінового продажу Україні зазначених систем, які надійдуть із запасів армії Сполучених Штатів.

Нагадаємо, як очаківські бійці СЗГ знищили російський ЗРК «Оса» пострілом з HIMARS.