Україна отримала від країн Європейського союзу вже 108 мільярдів євро допомоги.
Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
«ЄС підтримує Україну з першого дня агресивної війни Росії. З нашими державами-членами ми надали підтримку майже на 108 млрд євро», — сказала вона.
Фон дер Ляєн наголосила, що Україна переможе у цій війні за виживання, і ЄС продовжить підтримувати Україну та її народ стільки, скільки буде потрібно.
Нагадаємо, днями Україна отримала 3,9 мільярда доларів безповоротного гранту від США через Світовий банк.
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Україна отримала від країн Європейського союзу вже 108 мільярдів євро допомоги.
Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
«ЄС підтримує Україну з першого дня агресивної війни Росії. З нашими державами-членами ми надали підтримку майже на 108 млрд євро», — сказала вона.
Фон дер Ляєн наголосила, що Україна переможе у цій війні за виживання, і ЄС продовжить підтримувати Україну та її народ стільки, скільки буде потрібно.
Нагадаємо, днями Україна отримала 3,9 мільярда доларів безповоротного гранту від США через Світовий банк.