Україна отримала від країн Європейського союзу вже 108 мільярдів євро допомоги.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«ЄС підтримує Україну з першого дня агресивної війни Росії. З нашими державами-членами ми надали підтримку майже на 108 млрд євро», — сказала вона.

Фон дер Ляєн наголосила, що Україна переможе у цій війні за виживання, і ЄС продовжить підтримувати Україну та її народ стільки, скільки буде потрібно.

Нагадаємо, днями Україна отримала 3,9 мільярда доларів безповоротного гранту від США через Світовий банк.