Україна отримала €1,5 млрд допомоги від Євросоюзу, фото з відкритих джерел

У середу, 24 квітня Євросоюз виділив Україні 1,5 мільярда євро за програмою Ukraine Facility. Загалом упродовж 2024–2027 років Україна має отримати 50 мільярдів євро.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, отримані кошти спрямують на покриття найважливіших бюджетних видатків.

Зазначається, що це вже другий транш фінансування за програмою Ukraine Facility. У березні Євросоюз виділив Україні перші 4,5 мільярдів євро. Наразі уряд України очікує на швидке виділення третього траншу обсягом 1,89 мільярдів євро.

Загалом цього року Україна очікує в межах програми Ukraine Facility 16 мільярдів євро.

Нагадаємо, що лідери Європейського Союзу запропонують проводити щорічні дебати щодо запланованого пакета допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро у спробі подолати опір з боку Угорщини.

Основною темою саміту в Брюсселі 1 лютого стане спроба досягти угоди щодо пакету фінансової допомоги Україні на суму 50 млрд євро на чотири роки, який було заблоковано Угорщиною на попередньому саміті у грудні.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже заявив, що готовий схвалити пакет, але за умови, що він переглядатиметься щороку і схвалюватиметься одноголосно.

В свою чергу, лідери ЄС готові зайняти жорстку позицію щодо Угорщини, якщо прем’єр-міністр Віктор Орбан продовжить блокувати пакет допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро на саміті 1 лютого.