Ілюстраційне фото / Автомобіль швидкої допомоги, фото: Jenny Va / ERR

Естонія передала Україні як гуманітарну допомогу пʼять укомплектованих автомобілів швидкої допомоги та медичне обладнання.

Як пише ERR, до списку переданого обладнання увійшли, зокрема, електричні аспіратори, дефібрилятори, обладнання для дозування та введення ліків, а також носилки, вакуумні медичні матраци тощо.

За словами головного лікаря Талліннської швидкої допомоги Рауля Адласа, всього від початку повномасштабного вторгнення Таллінн відправив Україні 11 повністю укомплектованих автомобілів швидкої допомоги.

Машини, що передаються, активно використовувалися Талліннською швидкою допомогою до 2023 року, але ще минулого року на заміну цим автомобілям були придбані нові.

Нагадаємо, що Естонія у координації з Данією також передала Україні два патрульні катери для захисту морських шляхів у Чорному морі.