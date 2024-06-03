Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Естонія відправить Україні один енергоблок з Ауверської електростанції.
Про це він заявив під час пресконференції із естонським колегою Маргусом Цахкною, інформує «Європейська правда».
Міністр подякував Естонії за рішучі дії в питанні допомоги українській енергетичній системі для подолання наслідків руйнувань, спричинених російськими ракетами.
«Рішення передати Україні енергоблок Ауверської електростанції, а також відправити в Україну потужні електродвигуни є надзвичайно важливим і прикладом для інших», — зазначив Дмитро Кулеба.
Один такий енергоблок здатний забезпечити надійне енергопостачання для 150 тисяч українців, додав глава МЗС.
«Це дійсно дієва допомога», — зазначив він, додавши, що логістично доставити цей енергоблок непросто, але «допомога їде».
Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що ситуація в енергосистемі України наразі не критична, але через значний дефіцит потужності після низки масованих атак РФ українцям потрібно звикати до постійних погодинних відключень електроенергії протягом тривалого періоду.
|
Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
|
Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Естонія відправить Україні один енергоблок з Ауверської електростанції.
Про це він заявив під час пресконференції із естонським колегою Маргусом Цахкною, інформує «Європейська правда».
Міністр подякував Естонії за рішучі дії в питанні допомоги українській енергетичній системі для подолання наслідків руйнувань, спричинених російськими ракетами.
«Рішення передати Україні енергоблок Ауверської електростанції, а також відправити в Україну потужні електродвигуни є надзвичайно важливим і прикладом для інших», — зазначив Дмитро Кулеба.
Один такий енергоблок здатний забезпечити надійне енергопостачання для 150 тисяч українців, додав глава МЗС.
«Це дійсно дієва допомога», — зазначив він, додавши, що логістично доставити цей енергоблок непросто, але «допомога їде».
Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що ситуація в енергосистемі України наразі не критична, але через значний дефіцит потужності після низки масованих атак РФ українцям потрібно звикати до постійних погодинних відключень електроенергії протягом тривалого періоду.