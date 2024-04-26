Велопробіг. Фото Postimees.

У п’ятницю 26 квітня естонський депутат та член комісії з державної оборони Рійгікогу і парламентської групи Україна-Естонія Крісто Енн Вага розпочав велопробіг. Його мета — зібрати кошти для Збройних сил України, зокрема для 79-ї окремої десантно-штурмової бригади

Про це пише Рostimees.

Група на чолі з депутатом розпочала свій шлях о 8 годині ранку з площі Вабадузе в столиці Естонії. Спільно з організацією NAFO вони збирають фінансові пожертви для придбання необхідних автомобілів і FPV-дронів для 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, яка базується у Миколаєві та безпілотних систем України.

Придбання двох пікапів, оснащених камерами нічного бачення, брудозахисними шинами і вбудованими системами радіоелектронної боротьби, коштує 18 тисяч євро, а 35 FPV-дронів – 14 тисяч євро.

Зазначимо, що відстань від Таллінна до Києва становить близько 1700 кілометрів.

Велопробіг. Фото Postimees.

Велопробіг. Фото Postimees.

Нагадаємо як минулого року в Миколаєві відбувся велопробіг за участі посла Данії.