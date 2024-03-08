Західні партнери вже зібрали кошти для закупівлі 300 тисяч снарядів для України за чеською ініціативою.
Про це повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.
Він зазначив, що це тільки перша партія, і Чехія продовжить збирати кошти на снаряди.
— Велика подяка всім країнам, які до цього часу приєдналися до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України. Нам вдалося зібрати достатньо коштів, щоб закупити першу партію артилерійських снарядів у 300 тисяч одиниць. Однак наша ціль — зробити набагато більше! На цьому наша робота і наша допомога Україні не закінчуються. Ми продовжуємо шукати партнерів, щоб і надалі підтримувати Україну в її мужній боротьбі з російським агресором, — написав Петр Фіала.
Нагадаємо, у лютому президент Чехії Петр Павле повідомив, що країна знайшла джерела постачання 800 тисяч снарядів для України з-за кордону. Однак, процес постачання потребує фінансування.
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Західні партнери вже зібрали кошти для закупівлі 300 тисяч снарядів для України за чеською ініціативою.
Про це повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.
Він зазначив, що це тільки перша партія, і Чехія продовжить збирати кошти на снаряди.
— Велика подяка всім країнам, які до цього часу приєдналися до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України. Нам вдалося зібрати достатньо коштів, щоб закупити першу партію артилерійських снарядів у 300 тисяч одиниць. Однак наша ціль — зробити набагато більше! На цьому наша робота і наша допомога Україні не закінчуються. Ми продовжуємо шукати партнерів, щоб і надалі підтримувати Україну в її мужній боротьбі з російським агресором, — написав Петр Фіала.
Нагадаємо, у лютому президент Чехії Петр Павле повідомив, що країна знайшла джерела постачання 800 тисяч снарядів для України з-за кордону. Однак, процес постачання потребує фінансування.