«Соціальні таксі» для громад Миколаївщини. Фото: Миклаївська ОВА

У вівторок, 23 липня, Баштанська та Березанська громади отримали два спеціальні автомобілі для перевезення маломобільних осіб.

Снігурівська громада отримала такий автомобіль раніше, 9 липня, у Києві, повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

Візочки в салоні«Соціальнього таксі» Фото: Миклаївська ОВА Візочки в салоні«Соціальнього таксі»Фото: Миклаївська ОВА

Зазначається, що транспортні засоби були закуплені федерaльною компанією GIZ Ukraine в межах програми «Спеціальної програми підтримки України /EU4ResilientRegions», яка співфінансується Європейським Союзом та урядом Німеччини.

Участь у передачі взяли начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, радниця проєкту GIZ Тетяна Гвоздь, а також представники громад.

Радниця проєкту GIZ Тетяна Гвоздь підкреслила, що нова послуга «Соціальне таксі» сприятиме подоланню бар’єрів і створенню інклюзивного середовища для всіх мешканців громад. Зокрема, завдяки цим авто літні люди та мешканці населених пунктів, які за станом здоров’я не можуть користуватися громадським транспортом зможуть дістатися до державних спеціалізованих закладів, комунальних і медичних установ тощо для отримання необхідної допомоги та послуг.

Також вона повідомила, що підтримка полягає не тільки в передачі спеціально обладнаних автомобілів, але й допомогу у створенні служби «Соціальне таксі» в громадах для надання послуг на постійній основі.

В межах програми було закуплено 31 спеціалізований автомобіль для громад у 9 областях України, включаючи Херсонську, Миколаївську, Донецьку, Запорізьку, Дніпропетровську, Одеську, Чернігівську, Сумську та Харківську. З них 29 автомобілів профінансовано урядом Німеччини, решта – за кошти Європейського Союзу.

Нагадаємо, що громади Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей отримали 16 автомобілів «соціальних таксі».