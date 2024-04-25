Зруйнований росіянами Спасо-Преображенський собор в Одесі / Фото з відкритих джерел

Наступного місяця Італія підпише нову угоду із ЮНЕСКО та Україною щодо відбудови Одеси та її кафедрального собору, пошкодженого російським обстрілом влітку минулого року.

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє Reuters.

«15 травня у Римі ми підпишемо угоду із Києвом та ЮНЕСКО щодо реконструкції Одеси та її кафедрального собору», — сказав Антоніо Таяні.

Він не уточнив деталі угоди. Але додав, що також для Італії залишається пріоритетом підтримка енергетичної системи України.

«Як головуюча у G7 держава ми продовжуємо працювати над встановленням справедливого миру», — зазначив міністр.

В Лютому Італія та ЮНЕСКО вже уклали у Києві угоду щодо виділення 500 мільйонів євро на відновлення даху Спасо-Преображенського собору в Одесі.

До кінця цього року головування у G7 належить Італії, а з 1 січня перейде до Канади.

Удар росіян по Спасо-Преображенському собору в Одесі

У ніч проти 23 липня російсько-окупаційні війська завдали удару по Одесі. Внаслідок цього є загиблий і постраждалі. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та релігійну споруду.

У вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський заявив, що вночі 23 липня російська протикорабельна ракета Х-22 влучила у вівтар Свято-Преображенського собору Одеси.

Управління ООН з координації гуманітарних справ в Україні засудило удари по Одесі, але не зазначило, що це зробила Росія, випустивши по місту ракети.

Наразі відомо, що російська атака на Одесу пошкодила щонайменше 25 пам’яток архітектури.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що її країна готова долучитися до відбудови одеського Спасо-Преображенського катедрального собору