Литва передала Україні системи боротьби з безпілотниками. Фото: Міноборони Литви

У п’ятницю 22 березня Литва передала Україні системи протидії безпілотникам.

Про це повідомило Міністерство оборони Литви.

«Литва продовжує надавати безперебійну військову підтримку Україні. 22 березня передані Литвою системи боротьби з безпілотниками прибули в Україну», — йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що загалом литовська військова допомога включає різне озброєння, боєприпаси, безпілотники, антидрони, навчання військових, ремонт важкої техніки та всю іншу підтримку, яка надається відповідно до заявлених потреб України.

Також у відомстві нагадали, що Литва вже розробила довгостроковий план підтримки України, який передбачає пакет військової допомоги на суму 200 мільйонів євро на 2024-2026 роки.

Нагадаємо, що литовський уряд надає 35 мільйонів євро на закупівлю артилерійських снарядів для України у рамках чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів.