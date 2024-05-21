Транспортні засоби, передані в Україну через схему утилізації в зоні наднизьких викидів (Ulez). Фото: Нік Терпін/TFL/PA

Минулих вихідних в Україну прибула партія з 20 автомобілів, переданих Лондоном у рамках програми утилізації автомобілів в зоні з наднизьким рівнем викидів (Ulez).

Про це повідомляє The Guardian.

Загалом Україні було передано понад 100 автомобілів, причому близько половини з них уже доставили. Ще 13 автомобілів перебувають у дорозі до України, де їх використовуватимуть для медичних і гуманітарних цілей.

Зазначається, що Україна відчуває брак транспортних засобів, особливо поблизу лінії фронту, де звичайні автомобілі та фургони використовуються для транспортування поранених.

Зона Ulez — це зона наднизького викиду шкідливих речовин, що була запроваджена в Лондоні 2020 року. У серпні минулоріч вона була розширена мером Лондона Садіком Ханом і тепер охоплює всю столицю. Це робить її найбільшою у світі зоною стягнення плати за забруднення навколишнього середовища. Люди, які їздять у цій зоні на автомобілі, що не відповідає мінімальним стандартам викидів, мають платити 12,50 фунтів стерлінгів на день. Тому багато з них вирішили позбутися автівок, що не відповідають стандартам.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення російських військ українському довкіллю було завдано збитків на 2,4 трильйони гривень.