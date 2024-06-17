Латвія надішле Україні другу партію безпілотників, закуплених у межах коаліції дронів. Фото для ілюстрації

Найближчим часом Латвія надішле Україні другу партію безпілотників, закуплених у межах коаліції дронів.

Про це міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив в інтерв’ю «Армія Inform».

За його словами, першу партію дронів у межах коаліції вже надіслали. Наразі Латвія збирає другу партію, яка «незабаром має бути відправлена в Україну», додав міністр.

Крім того, країна також починає реалізовувати спільні міжнародні закупівлі.

«Ми дійсно бачимо величезний інтерес. Поки що це скромна сума коштів, 350 тисяч євро, але це перший крок. Також важливо, щоб різні міжнародні компанії були зацікавлені в цій програмі», — сказав Андріс Спрудс.

Він додав, що наразі тривають заходи на національному та міжнародному рівнях, а також двосторонньо з Україною.

Нагадаємо, нещодавно Латвійська державна енергокомпанія Latvenergo передала Україні обладнання для відновлення енергосистеми.

Також, як відомо, протягом 2023 року Латвія передала Україні 271 автомобіль, конфіскований у п’яних водіїв.