На Алясці поліція врятувала лосеня, яке застрягло на озері між поплавками літака / Фото: АР

На Алясці чоловік і двоє поліцейських врятували лосеня, яке, за словами правоохоронців, було приречене на загибель.

Тварина впала в озеро і застрягла між гідролітаком і причалом, повідомляє Associated Press.

Спенсер Воррен, працівник туристичної компанії, готував гідролітак до ранкового рейсу о 6:30 ранку пʼятниці, коли почув дивний звук. Повернувшись, він побачив лосеня, що застрягло між поплавками літака (вони замінюють колеса і дозволяють йому сідати на воду) та причалом на озері.

Неподалік, за кілька метрів від місця події, Воррен побачив матір лосеняти з іншим дитинчам. Матері-лосихи агресивні, коли захищають своїх дітей, тому Воррен не ризикнув підходити ближче, щоб не наражати себе на небезпеку.

Лосенятко намагалося вибратися з озера, але не могло втриматися копитами на верхівці металевого поплавка. Його пильна мати не дозволяла рятівнику, який намагався допомогти, підійти занадто близько до дитинчати.

«Для лосеняти це було як ковзанка — його копита постійно ковзали», — розказав Спенсер Воррен.

На Алясці поліція врятувала лосеня, яке застрягло на озері між поплавками літака / Фото: АР На Алясці поліція врятувала лосеня, яке застрягло на озері між поплавками літака / Фото: АР На Алясці поліція врятувала лосеня, яке застрягло на озері між поплавками літака / Фото: АР

На місце події прибули поліцейські. Один з них поставив свій патрульний автомобіль між лосихою та гідролітаком, щоб інший офіцер і Воррен могли врятувати лосеня.

«На щастя, лосеня не рухалося, що полегшило порятунок. Ми просто підняли його і поставили на причал», — сказав Спенсер Воррен.

Зазначається, що виснажене лосеня трохи полежало, а потім офіцер допоміг йому встати. Лосиха з ніжністю облизувала дитинча, щоб зігріти й заспокоїти.

«Кожен раз, коли вдається врятувати маленьку тварину, це завжди викликає приємні відчуття», — сказав лейтенант поліції Раян Браунінг.

Нагадаємо, у штаті Орегон, що в США, пес врятував господаря, який постраждав внаслідок автомобільної аварії. Собака подолав майже 6,5 кілометрів шляху, аби покликати на допомогу.