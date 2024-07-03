НАТО погодили щорічне фінансування України на €40 млрдФото: Getty Images

Міністри оборони країн НАТО погодили щорічне фінансування України розміром 40 мільярдів євро.

Про це пише Reuters, покликаючись на неназваного європейського дипломата.

Зазначається, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звернувся до країн-членів з проханням зберегти військову допомогу Україні на тому самому рівні, що і в роки після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, що збільшивши її до 40 мільярдів євро на рік.

Очікується, що лідери НАТО підпишуть це зобов'язання на саміті у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня.

Нагадаємо, що 13 червня, країни-члени НАТО затвердили «оперативний план посилення підтримки України», що включає збільшення участі НАТО у постачанні зброї та підготовці українських військових.