Прапор Нідерландів. Фото: AP

Нідерланди виділили 20 мільйонів євро до спільного фонду коаліції безпілотників для України.

Про це повідомляє Міноборони Нідерландів.

«Україні терміново потрібна велика кількість ударних безпілотників. Вони довели свою ефективність на полі бою. Ми забезпечимо це разом з 11 іншими країнами, що ми підтвердили сьогодні під час саміту НАТО», — сказав міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

Зазначається, що у межах ініціативи Україні мають бути поставлені цього року близько мільйона ударних безпілотників із функцією First Person View.

Згодом, коаліція планує розширити постачання, включивши до них безпілотники інших типів, наприклад для розвідки.

Наразі понад 265 компаній, зокрема дев'ять нідерландських, зареєструвалися для постачання FPV-дронів Україні.

Нагадаємо, що Нідерланди виділяють ще 300 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для винищувачів F-16, які країна незабаром передасть Україні.