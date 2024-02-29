САУ DITA. Фото: EXCALIBUR ARMY

Нідерланди замовили в Чехії дев'ять новітніх самохідних артилерійських установкок DITA. Їх поставлять до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Нідерландів.

«Гаубиця DITA — це сучасна система вогню, здатна вражати цілі на відстані десятків кілометрів. Україна має велику потребу в цій зброї. Саме тому Нідерланди нещодавно замовили 9 установок для цієї країни», — зазначили у відомстві.

Там додають, що ця зброя є частиною великого голландського замовлення для України і його постачають два виробники зброї в Чехії.

В Міноборони Нідердандів підкреслили, що підтримка України залишається найвищим пріоритетом для країни.

Раніше повідомлялося, що у Британії обікрали вантажівку з одягом та спорядженням для українських військових, яку відправили з Нідерландів.