Нідерланди замовили в Чехії дев'ять новітніх самохідних артилерійських установкок DITA. Їх поставлять до України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Нідерландів.
«Гаубиця DITA — це сучасна система вогню, здатна вражати цілі на відстані десятків кілометрів. Україна має велику потребу в цій зброї. Саме тому Нідерланди нещодавно замовили 9 установок для цієї країни», — зазначили у відомстві.
Там додають, що ця зброя є частиною великого голландського замовлення для України і його постачають два виробники зброї в Чехії.
В Міноборони Нідердандів підкреслили, що підтримка України залишається найвищим пріоритетом для країни.
Раніше повідомлялося, що у Британії обікрали вантажівку з одягом та спорядженням для українських військових, яку відправили з Нідерландів.
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Нідерланди замовили в Чехії дев'ять новітніх самохідних артилерійських установкок DITA. Їх поставлять до України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Нідерландів.
«Гаубиця DITA — це сучасна система вогню, здатна вражати цілі на відстані десятків кілометрів. Україна має велику потребу в цій зброї. Саме тому Нідерланди нещодавно замовили 9 установок для цієї країни», — зазначили у відомстві.
Там додають, що ця зброя є частиною великого голландського замовлення для України і його постачають два виробники зброї в Чехії.
В Міноборони Нідердандів підкреслили, що підтримка України залишається найвищим пріоритетом для країни.
Раніше повідомлялося, що у Британії обікрали вантажівку з одягом та спорядженням для українських військових, яку відправили з Нідерландів.