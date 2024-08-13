САУ gepard, фото: lviv1256.com

Передана Німеччиною зброя може використовуватися Україною так, як вона вважає за потрібне.

Про це заявив речник Міністерства оборони Німеччини Арно Коллац, цитує Укрінформ.

За його словами, для Міноборони Німеччини не стоїть питання законності дій на території Курської області: міжнародне право передбачає можливість заради захисту власної держави ведення воєнних дій на території країни-агресора

Тому це не передбачає якихось спеціальних умов використання зброї, наданої Бундесвером, додав речник.

«Після того, як зброя з Німеччини була передана в розпорядження України, вона вже належить Україні, це — українська зброя. Немає жодних перешкод, отже Україна є вільною у виборі можливостей», — сказав Арно Коллац.

Він також додав, що Україна при цьому зобов’язана дотримуватися міжнародного права, уточнивши, що використання далекобійної зброї — інше, політичне питання, але в цьому випадку про таке не йдеться.

Водночас заступник речника Федерального уряду Вольфганг Бюхнер заявив, що Берлін інтенсивно консультується із ближчими союзниками та з урядом у Києві стосовно «специфічних збройних систем», які використовує Україна.

Бюхнер не став давати оцінку операції в Курській області, зазначивши, що військова ситуація постійно змінюється, з місця подій надходять «суперечливі та подекуди навмисно сфальшовані новини».

Це дуже таємна операція, «підготовлена без зворотнього зв’язку», додав він, зазначивши, що все вказує на те, що йдеться про обмежену операцію, отже оцінювати її зарано.

Нагадаємо, що голова комітету у закордонних справах французького парламенту Жан-Луї Бурланже закликав зняти заборону на здійснення Україною ударів по території Росії французькою зброєю.

Також Уряд Швеції підтримує ідею дозволити Україні бити по військових цілях, що знаходяться на території Росії.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Лондон не заперечує проти використання зброї по цілях усередині РФ. Відповідний дозвіл також надали Чехія та країни Балтії.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що країна, яка веде оборонну війну, може завдавати ударів по військових об’єктах на території агресора, якщо це необхідно для самооборони.

Данія також підтримує право України завдавати удари її озброєнням по військових цілях у Росії, це є частиною самооборони Києва.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не вважає, що надання Україні можливості завдавати ударів по військових цілях на території Росії зброєю, яку постачає його країна, призведе до ескалації.

Президент США Джо Байден заявив, що американська зброя не повинна застосовуватися Україною для ударів на понад 320 кілометрів углиб Росії. Київ не може нею бити по Москві та Кремлю.