В Україні офіційно з’явилася нова професія — спеціаліст із супроводу ветеранів / Ілюстративне фото

Нова професія в Україні: «Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб». Інформація про це вже у Реєстрі кваліфікацій. Спеціалісти надаватимуть комплексну допомогу з адаптації до мирного життя.

Про це повідомив заступник міністра у справах ветеранів України Максим Кушнір, зазначили на Урядовому порталі.

Професійний стандарт розробили за ініціативи Міністерства у справах ветеранів з метою надавати ветеранам, членам їхніх сімей та родинам загиблих воїнів фахову допомогу у процесі адаптації до цивільного життя після повернення із зони бойових дій.

«Всі потреби, що виникають у ветеранів та ветеранок в рамках переходу від військової служби до цивільного життя, повинні знаходити фахову підтримку та допомогу, яку може забезпечити саме такий фахівець. Насамперед мова йде про індивідуальний професійний супровід, спрямований на допомогу нашим Захисникам та Захисницям в отриманні ними, зокрема, реабілітаційних, психологічних, освітніх та інших послуг», — пояснив Максим Кушнір.

Спеціалісти у цій галузі консультуватимуть у різних питаннях — соціальних, освітніх, реабілітаційних, психологічних та інших.

Нагадаємо, в Україні запрацювала телефонна «Єдина ветеранська лінія», яка надаватиме підтримку військовим та їхнім родинам.

Також, у Миколаєві на базі Центру надання адміністративних послуг буде створений «Ветеранський хаб», який надаватиме послуги людям, які брали участь у бойових діях.