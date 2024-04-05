Сапери працюють на замінованому полі біля Снігурівки. Фото: Олена Козубовська, «НикВести»

Міжнародні партнери виділили на проєкти гуманітарного розмінування України на 2022-2027 роки понад 700 мільйонів доларів США.

Про це повідомило Міністерство економіки України.

Зазначається, що серед ключових донорів: США, Швейцарія, Норвегія, країни ЄС, Японія, Нідерланди, Німеччина та інші.

«Завдяки спільній роботі можливим є повернення земель до продуктивного використання, захист населення від впливу вибухонебезпечних предметів та посилення системи протимінної діяльності в Україні», — йдеться у повідомленні.

З початку повномасштабного вторгнення сталося 656 нещасних випадків, пов’язаних з мінами. Від підривів загинуло 296 цивільних, ще 665 отримали поранення.

Раніше «НикВести» розповідали, як розміновують Миколаївську область. Зокрема, як проходить розмінування Снігурівщини. Також читайте історію двох братів з Миколаївщини, що вижили після підриву на мінах.