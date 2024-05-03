Жительки Котляревого плетуть маскувальні сітки для ЗСУ. Скриншот з відео

Небайдужі жительки села Котляреве, що на Миколаївщині понад рік майже щодня плетуть маскувальні сітки для Збройних Сил України. Волонтерки розпочали свою роботу 11 січня 2023 року і за цей час сплели вже майже 400 сіток, які надіслали на різні напрямки фронту.

Про це «НикВести» розповіли у матеріалі «Створили добровольчу «пожежну бригаду», щоб врятувати село. Репортаж з Котляревого».

— Воїни замовляють кольори, є у нас і коричневий, їх відправляємо туди, де піски, у Херсонську область. Є також у нас Донецька, Запорізька області, різні напрямки. Нам роблять хлопці замовлення, ми вже сплели десь 390 сіток, — розповіла мешканка Котляревого Алла Бресків.

Спочатку майстриням доводилося закупляти усі необхідні матеріали за власні кошти, але зараз на добру справу донатить майже все село.

Жительки Котляревого плетуть маскувальні сітки для ЗСУ. Скриншот з відео

— Самі пенсіонери приходять, приносять все що треба, навіть не віриться що так село наше може донатити, — сказала одна з майстринь Світлана Кужель.

Нагадаємо, щоб врятувати Котляреве від постійних пожеж внаслідок обстрілів місцеві чоловіки обʼєдналися у добровольчу «пожежну бригаду». Замість пожежної машини у чоловіків був трактор, який обладнали необхідною технікою для гасіння пожеж.

Зазначимо, що увечері 1 березня 2022 року російські окупанти завдали ракетного удару по селу Котляреве. В результаті обстрілу виникла пожежа складського приміщення та техніки на території фермерського господарства. Займання було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Також ударною хвилею пошкоджено розташовані поряд житлові будинки.

Через російські обстріли станом на січень 2023 року у селі Котляреве Миколаївської області було зруйновано або знищено 70% будівель.

Дивіться також фоторепортаж «НикВести» з напівзруйнованого Котляревого.