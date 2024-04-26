Сектор Гази. Фото: Global Look Press/Rizek Abdeljawad

Збройні сили Сполучених штатів розпочали будівництво морського пірсу, який дозволить доставляти гуманітарну допомогу в сектор Гази.

Про це пише Reuters.

Пірс планують ввести в експлуатацію на початку травня. Його будівництво може запобігти голоду у Газі.

У березні президент Джо Байден оголосив, що військові побудують тимчасовий порт на середземноморському узбережжі Сектора Гази для отримання гуманітарної допомоги морем.

Нагадаємо, у березні США вперше десантували гуманітарну допомогу для палестинців у Секторі Гази.