Пірс для постачання допомоги до сектору Гази. Фото: Міноборони США

Міністерство оборони США оголосило про завершення будівництва берегової системи логістики (JLOTS) в Середземному морі, яка допоможе доставляти гуманітарну допомогу до Сектору Гази.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Наразі вже завершено морське будівництво ділянки пірса під назвою Trident. До цього також завершили будівництво секції плавучого пірса. Тепер ці дві частини JLOTS мають перемістити у відповідний район.

До сектору Гази прямує вантажне судно Sagamore з гуманітарною допомогою. Судно використовуватиме систему JLOTS і здійснюватиме рейси між Кіпром і морським плавучим пірсом.

Судно буде завантажено гуманітарною допомогою на Кіпрі, а потім попрямує з Кіпру до тимчасового плавучого пірса за кілька миль від узбережжя Гази. У морі допомогу вивантажать на вантажівки, які перебувають на борту десантних кораблів і суден матеріально-технічного забезпечення.

Потім армійські кораблі доправлять вантажівки на борту до узбережжя, і ті поїдуть далі.

Очікується, що спочатку близько 90 вантажівок із продовольством щодня будуть проходити JLOTS та діставатимуться Гази. Потім до Гази щодня потраплятимуть до 150 вантажівок з допомогою.

Нагадаємо, у березні США вперше десантували гуманітарну допомогу для палестинців у Секторі Гази.