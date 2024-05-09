Заступниця адміністратора USAID Ізобель Коулман. Фото: USAID

Агентство США з міжнародного розвитку виділило понад 190 мільйонів доларів на програму, у межах якого надаватиме Україні необхідну допомогу у сфері енергетики протягом 5 років.

Про це повідомила заступниця адміністратора USAID Ізобель Коулман.

Зазначається, що проєкт розрахований на підвищення надійності, доступності та безпеки секторів енергетики, природного газу й централізованого теплопостачання в Україні.

Крім того, у межах проєкту США нададуть Україні важливу технічну допомогу, підтримку реформ, а також обладнання та послуги для підтримки енергопостачання.

USAID з початку повномасштабного вторгнення РФ виділило майже 1 мільярд доларів на енергетичну допомогу Україні, зокрема понад 475 мільйонів доларів екстреної підтримки за останні дві зими на відновлення енергетичної інфраструктури. США також виділять щонайменше 1,4 мільярда доларів додаткового фінансування для підтримки економічного відновлення України.

Раніше повідомлялось, що Велика Британія виділила майже 150 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 180 млн доларів) на зміцнення енергетичного сектору України.