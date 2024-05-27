Миколаївщина отримали нові сміттєвози від Королівства Данія. Фото: Миколаївська ОВА

Три громади Миколаївської області отримали машини-сміттєвози у рамках співпраці Королівства Данія з UNOPS.

Про це повідомили у Миколаївській ОВА.

Миколаївщина отримала нові сміттєвози від Королівства Данія. Фото: ОВА Миколаївщина отримала нові сміттєвози від Королівства Данія. Фото: ОВА Миколаївщина отримала нові сміттєвози від Королівства Данія. Фото: ОВА

Автомобілі Ford передали для Воскресенської, Мішково-Погорілівської та Очаківської громад у понеділок, 27 травня.

Під час передачі машин були присутні начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім та його заступник Микола Марінов, народний депутат України Артем Черноморов, очільник Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, керівник Офісу Посольства Королівства Данія в Миколаєві Якоб Хансен, начальник відділу безпеки Королівства Данія в Україні Ульріх Крістенсен, позаштатний радник першого заступника начальника ОВА Дмитро Тарасенко та представники громад.

«З початку повномасштабного вторгнення багато спеціалізованої техніки було знищено російським агресором. Тому така допомога не тільки підвищить ефективність розчищення ділянок з відходами, а й допоможе зекономити кошти громад, які надалі зможуть профінансувати інші потреби», – сказав Віталій Кім.

Нагадаємо, що чеська компанія Rumpold UHB, limited company через програму Координаційного центру з реагування на надзвичайні ситуації — КЦРНС (ERCC) передала два сміттєвоза для комунальних закладів Ольшанської та Шевченківської територіальних громад.