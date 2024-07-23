Туреччина допомагатиме Україні відновлювати енергосистему / Фото: Міністерство енергетики України

Турецькі компанії допоможуть Україні з відновленням енергосектору і нарощуванням потужностей розподіленої генерації.

Про це 23 липня повідомили у Міністерстві енергетики України.

Зазначається, що заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук провела зустріч з послом Туреччини в Україні Мустафою Левентом Більгеном, на якій говорили про складну ситуацію в енергосистемі України через російські удари по енергооб’єктах.

Сторони обговорювали двосторонню співпрацю у відновленні українського енергосектору, постачання необхідного обладнання та залучення технічної та експертної підтримки турецьких фахівців.

«Важливим завданням є проведення ремонтів і відновлення енергооб’єктів, де це можливо, а також підвищення енергонезалежності українців через розвиток розподіленої генерації. І ми радо вітаємо участь турецьких компаній у цьому важливому процесі», — наголошує Світлана Гринчук.

Нагадаємо, в рамках Саміту миру в Швейцарії віцепрезидентка Камала Гарріс оголосила про виділення понад 1,5 мільярда доларів на зміцнення енергетичного сектору України.

Також Норвегія виділила Україні фінансову допомогу на ремонт енергетики, яка була пошкоджена внаслідок російських атак.