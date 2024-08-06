Прапори України та ЄС, Фото: Getty Images

Україна очікує новий транш у розмірі 4,2 мільярда євро від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

«Україна має запевнення від держав-партнерів та міжнародних фінансових інституцій, що всі потреби зовнішнього фінансування на цей рік будуть забезпечені», — зазначив він.

Премʼєр нагадав, що вчора, 5 серпня, до державного бюджету надійшло 3,9 мільярдів доларів безповоротної допомоги від Сполучених Штатів. Загалом цього року Україна розраховує отримати від американських союзників 7,8 мільярдів доларів бюджетної підтримки.

Також Денис Шмигаль повідомив, що найближчим часом Україна очікує наступний транш обсягом 4,2 мільярда євро в межах програми Ukraine Facility від Європейського Союзу. Загалом за 2024 рік Україна залучить від ЄС за цією програмою 16 мільярдів євро.

«Ми чітко йдемо за графіком виконання усіх індикаторів. Всі реформи виконуємо. Ухвалюємо всі необхідні зміни», — наголосив він.

Нагадаємо, Єврокомісія перерахує Україні 1,5 мільярда євро, які отримали від заморожених активів Росії. Гроші спрямують на оборону та відбудову. Гроші передадуть через Європейський фонд миру та до програми Ukraine Facility для підтримки військового потенціалу України, а також для підтримки відновлення країни.