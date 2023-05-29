Вчені знайшли стародавні майстерні з муміфікації людей і тварин та нові гробниці під час археологічних розкопок у Єгипті.

Ймовірно, гробниці могли належати священникам, повідомляє «УП. Життя» з посиланням на Reuters.

«Дві великі «майстерні бальзамування» відносять до 30-ї династії (380-343 рр. до н. е.) і епохи Птолемеїв (305-30 рр. до н. е.)», — розповів голова Вищої ради старожитностей Єгипту Мостафа Вазірі.

Одна з них створена для людей, інша — для тварин.

Також вчені виявили всі інструменти, які єгиптяни використовували для бальзамування тіл:

кам’яні ложки;

глиняні горщики;

ритуальні посудини;

спеціальну сіль;

полотно.

Крім цього, дослідники розкопали дві невеликі гробниці, яким приблизно 4,4 і 3,4 тисячі років. Припускають, що вони належали двом священникам.

На стінах однієї з гробниць є написи про землеробство, полювання та іншу повсякденну діяльність. На іншій — зображення померлих людей в різних позах.

Ці відкриття зробили після річних розкопок поблизу святилища богині сонця за захисниці вагітних жінок — Бастет. Воно знаходиться приблизно 30 км на південь від Каїру, столиці Єгипту.

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