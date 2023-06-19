У німецькій столиці Берліні під час будівництва виявили тунель часів Німецької Демократичної Республіки (НДР), який використовувався для втечі на територію Федеративної Республіки Німеччина (ФРН).

Про це повідомляє «Європейська правда» із посиланням на Berliner Zeitung.

Тунель розташований на кордоні районів Мітте і Веддінг і має ширину всього 50 см і висоту 70 см.

«Про існування тунелю було в принципі відомо. Однак геофізичні дослідження дали змогу припустити, що він розташований набагато глибше», — розповіли в Державному відомстві з охорони пам’яток.

Тунель розташований на тому місці, де в період поділу Німеччини проходила Берлінський мур.

Будівельники заявили, що не мають наміру руйнувати тунель або заливати його бетоном, замість цього він буде засипаний рідким ґрунтом.

Після завершення Другої світової війни Берлін був поділений між союзниками. Західна частина Берліна перебувала під контролем західних країн, а східна — під контролем СРСР.

Місто було розділене Берлінським муром, який мав перешкоджати еміграції жителів із тоталітарної соціалістичної частини в демократичні райони. Мур простояв з 1961 по 1989 роки.

Попри сувору заборону, протягом 17 років існування муру, в західну частину втекло 175 287 осіб. Кількість убитих при спробі перетнути кордон у напрямку Західного Берліна оцінюють у 136–200 осіб.