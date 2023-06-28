Археологи в Іспанії знайшли докази канібалізму неандертальців, які жили понад 53 тисячі років тому.

Про це йдеться у дослідженні археологів з Каталонського інституту палеоекології та соціальної еволюції людини (IPHES) і Інституту CERCA, пише «УП. Життя».

Науковці ведуть розкопки у Ковес-дель-Толь-де-Моїа — системі печер в Барселоні. Там вони знайшли фрагменти черепа молодого неандертальця та ключицю.

Останки мають кілька порізів, які вказують на те, що вони були оброблені іншими неандертальцями.

Археологи припускають, що вони були з’їдені їхніми родичами під час акту канібалізму.

Інші рештки фрагментовані — можливо, неандертальці прагнули отримати доступ до поживних речовин, що містяться в кістках.

Рештки були розкидані по поверхні біля входу в печеру та змішані з кістками та зубами інших тварин.

Розкопки проводять у 2-кілометровій печері, яка розташована в долині Торрент-Мал. Вона утворилася в результаті розчинення неогенового вапняку.

За оцінками фахівців, під час середнього палеоліту в ній жили кілька груп неандертальців. Про це свідчать попередні відкриття трьох неандертальських дітей і кам’яних знарядь.

Дослідники зазначають, що це не перший задокументований випадок канібалізму серед неандертальців. Але перший у Південній Каталонії.

Вчені додають, що поїдання людей не було розповсюдженим явищем, але у Європі є кілька місць, де знайшли підтвердження подібним практикам.

Нагадаємо, археологи виявили в центральній частині Нідерландів 4000-літнє святилище, що складається з ровів і курганів, яке, на їхню думку, могло служити подібній меті, як і британський Стоунхендж.